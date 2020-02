CORONAVIRUS | Orban: Am luat măsuri severe, dar necesare. Avem planul stabilit și ne adaptăm la orice situație (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat că autoritățile sunt pregătite pentru cazul în care noul coronavirus va ajunge și în România. Avem tot planul de măsuri stabilit și ne adaptăm la orice fel de situație, a insistat premierul interimar.

„Am considerat o prioritate lupta împotriva coronavirus, pentru a preveni și a combate posibila răspândire a coronavirusului. Am luat decizii care țin de persoanele care vin din zonele afectate, măsurile sunt considerate servere, dar cred că erau necesare, anume de a introduce în carantină instituționalizată pe cei care vin din localitățile de focar, izolarea la domiciliu a celor care vin din zonele cu coronavirus.

Avem pregătite în fiecare județ locații pentru această carantină instituționalizată, suntem pe finalul procedurii de achiziție a tuturor materialelor, echipamentelor, substanțelor necesare în cadrul Oficiliului Național pentru Achiziții Centralizate din cadrul Ministerului Finanțelor, lucrăm constant.

Comitetul pentru Situații de Urgență a avut întruniri de câte ori a fost cazul. Există celulă de criză și grup de comunicare pentru a comunica oficial toate informațiiile. Suntem pregătiți pentru orice eventualitate, avem toate procedurile și tot planul de măsuri stabilit și ne adaptăm la orice fel de situație”, a declarat Ludovic Orban.

