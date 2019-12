Orban a vorbit despre măsurile pentru echilibrarea bugetului. Eliminarea cheltuielilor nenecesare și creșterea absorbției fondurilor europene, pe listă (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat că obiectivul PNL este adoptarea Legii bugetului de stat pe 2020 până la 31 decembrie. Premierul a enumerat și măsurile prin care liberalii vor reuși să echilibreze bugetul, după dezastrul lăsat în urmă de fosta guvernare social-democrată.

Întrebat dacă s-ar putea amâna adoptarea Legii bugetului de stat pe anul viitor, premierul a răspuns: „Cum să se amâne? Legea bugetului a fost adoptată anul trecut în martie. Obiectivul nostru este să adoptăm legea până în 31 decembrie!”.

Orban a enumerat apoi metodele prin care Guvernul PNL va reuși să echilibreze bugetul: „Optimizarea cheltuielilor, eliminarea cheltuielilor nenecesare, creșterea colectării, creșterea absorbției fondurilor europene și prin stimularea economiei. Doar stimularea economiei poate cu adevărat să ofere un ritm de creșetere economică mai mare, care să ducă la echilibrarea bugetului”.

