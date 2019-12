Orban: Anul viitor vom lucra astfel încât să scoatem o lege mai bună a pensiilor (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că, anul viitor, guvernanții vor alcătui echipe largi de lucru ce vor munci la o nouă Lege a pensiilor, care să elimine disfuncționalitățile și inechitățile.

„Anul viitor, e inclus în programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru în care vom include specialişti, vom include reprezentanţi din partea organizaţiilor pensionarilor, evident, oameni care au expertiză în domeniu, pentru a face o analiză extrem de serioasă asupra sistemului de pensii din România, pentru a sesiza disfuncţionalităţile, inechităţile. Vom lucra pentru a scoate o lege mai bună a pensiilor”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat la ce inechităţi se referă, premierul a răspuns: „Dacă v-am spus că anul viitor vom lucra, astfel încât să scoatem o lege mai bună a pensiilor, asta vom face”.

Anterior, liderul liberalilor a susținut că vor lucra la un proiect de buget pe anul viitor care să includă majorarea de pensii cu 40%, prevăzută de legislație.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.