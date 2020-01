Orban: Ordonanţa de urgenţă privind Autostrada Unirii, marţi, pe ordinea de zi a şedinţei de guvern / Planurile Executivului (VIDEO)

Ludovic Orban a anunțat că pe ordinea de zi a ședinței de guvern de marți se va afla și o ordonanță de urgență privind mai multe proiecte strategice, între care se află și Autostrada Unirii. Premierul a precizat că vor fi anulate astfel toate procedurile desfăşurate până în prezent de Comisia Naţională pentru Strategie şi Prognoză, căci această instituție nu are niciun fel de legătură cu proiectele respective. Acestea ar urma să fie transferate la ministerele competente.

„Ne-am străduit destul de mult să găsim o soluţie. Guvernul anterior a stabilit o listă de 23 de proiecte strategice pentru România, printre care se numără Autostrada Unirii, Autostrada Ploieşti-Braşov şi o serie de alte proiecte - Canalul de irigaţii Siret-Bărăgan. Aceste proiecte au fost trecute în competenţa CNSP, care nu are niciun fel de legătură cu managementul proiectului. Nu există niciun fel de inginer constructor angajat acolo, nu mai vorbim de specialişti în proceduri de achiziţii. (...) La Comisia Naţională pentru Strategie şi Prognoză era Vâlcov, care lucra cu oameni din afara sistemului public şi care se făcea că derulează proceduri. Între timp, s-au derulat anumite proceduri pe aceste proiecte şi a trebuit să analizăm foarte serios care este soluţia legislativă. Evident, soluţia legislativă este ordonanţa de urgenţă pe care o dezbatem astăzi în şedinţa de guvern”, a declarat Ludovic Orban.

