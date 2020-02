Orban, despre OUG pe sănătate: Am lăsat libertatea pacientului să-și aleagă unitatea spitalicească / PSD-iștii au introdus coplata, ei care acum urlă și țipă (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul desemnat, a explicat, pentru B1 TV, că prin mult comentata Ordonanță de Urgență pe sănătate, pacienților li s-a dat dreptul să aleagă ce spital vor, fără să fie nevoiți să plătească vreun ban. Coplata și contribuțiile financiare în unitățile spitalicești private a fost introdusă de PSD, a mai ținut el să precizeze, iar acum PNL a prorogat termenul.

„Coplata și contribuțiile financiare în unitățile spitalicești private a fost introdusă de PSD, ei care urlă și țipă că noi privatizăm sistemul de sănătate. Ei au reglementat, prin Ordonanța 27, posibilitatea de a se face coplată și contribuții fiannciare suplimentare în unitățile spitalicești private.

Acum, noi, prin OUG, prorogăm termenul de intrare în vigoare, vrem să știm pe ce tipuri de servicii medicale pot apărea aceste situații de coplată.

Cât despre derularea programelor naționale de sănătate, am spus clar că în toate spitalele de stat sau private orice solicitare de plată suplementară făcută către pacienții care beneficiază de program e interzisă. Deci e simplu.

Scopul acestei OUG e foarte simplu, cum a fost cu rezidenții. Am deschis posibilitatea rezidenților să poată să-și facă stagiatura și în restul spitalelor. Am deschis această piață, că stagiarii ajungeau să fie într-un umăr foarte mare la un singur coordonator. Ăia nu pot să învețe meserie, sunt umiliăți efectiv. Noi am deschis acest lucru. Aici era la fel: pacientul e cel care benefiaziă de dreptul de a i se deconta servicii medicale, proceduri, taratmente, analize, din fondurile publice.

Am lăsat libertatea pacientului să-și aleagă unitatea spitalicească care să-i furnizeze serviciile medicale la care are dreptul, fără să plătească nici la public, nici la privat”, a explicat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

Premierul desemnat a precizat că mai sunt mulți pași de făcut pentru o reformă substanțială în Sănătate, dar e nevoie de o perioadă mai lungă de guvernare și de un parlament care să aibă voință.

