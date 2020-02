Guvernul anunță că va face stocuri de materiale pentru prevenirea infectărilor cu coronavirus: „La rezervele statului nu am găsit nimic” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat că, marți, Guvernul va adopta un act normativ care să permită realizarea stocurilor necesare prevenirii infectărilor cu coronavirus, căci „la rezervele statului nu am găsit nimic”.

„S-a întâlnit Comandamentul pentru situații de urgență. A trebuit să prevedem și măsuri de izolare în cazul apariției de cazuri de coronavirus. Acest plan va fi pus în practică imediat. Discutăm de introducerea carantinei și luarea tuturor măsurilor care se impun. La rezervele statului nu am găsit nimic. Vom face achiziția imediat.

Marți vom adopta un act normativ care să permită realizarea stocurilor necesare pe toate categoriile de materiale, de substanțe pentru a asigură în primul rând prevenirea”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.