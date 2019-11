Ludovic Orban: ”Guvernul va formula o nouă propunere de comisar european” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni că Executivul pe care îl conduce va face o nouă propunere de comisar european. noul nume va fi anunțat după consultări cu președintele Klaus Iohannis, iar candidatul va fi audiat în Comisia de Afaceri europene a Parlamentului, a precizat Orban.

”Guvernul va formula o propunere de comsiar după consilultarea președintelui României. Vom solicita audierea candidatului în Comisia de Afaceri Europene. Vom anunța decizia în momentul în care o vom lua”, a spus Ludovic Orban.

„Am ajuns în situația în care suntem din cauza Vioricăi Dăncilă, care de șase luni nu a luat în seamă când i-am spus să nu o desemneze pe Rovana Plumb, să nu îl desemneze pe Dan Nica”, a mai precizat premierul.

Guvernul Ludovic Orban a trecut, luni, în urma votului din Parlament, cu 240 voturi ”pentru”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.