Ludovic Orban: ”Rămășițele guvernului demis fac prostii în fiecare zi. Este o operațiune de fixare a clientelei PSD la butoane” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că în perioada în care PSD mai rămâne la guvernare, social-democrații își plasează clientela politică în funcții-cheie pentru a sabota apoi noul guvern.

”Rămășițele guvernului demis fac prostii în fiecare zi, își acoperă urmele, își plasează în funcții publice prin niște concursuri organizate brusc în toate instituțiile guvernamentale. Se fac concursuri la greu, pe bandă rulantă, pe toate pozițiile vacante în care candidează unul pe post, evident, clientela politică a PSD.

Operațiunea care se efectuează astăzi în toate instituțiile publice este de fixare a clientelei PSD la butoane, pe ideea că atunci când noi o să mergem și o să preluăm conducerea ministerelor și a celorlalte structuri, va trebui să lucrăm cu oamenii PSD care sunt pe post, care ne vor sabota și boicota din prima zi. Se angajează cheltuieli pentru care nu există resurse, se iau decizii privind alocarea de bani”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul PNL a vorbit și despre calendarul de învestire a cabinetului său, precizând că se așteaptă la un boicot din partea PSD.

”Luni, la ora 12.00, se întâlnesc birourile reunite ale celor două Camere care stabilesc calendarul. Eu am adresat o scrisoare președinților celor două camere în care propunerea mea de calendar este ca luni și marți să se facă audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și miercuri să aibă loc votul de învestire a Guvernului în plenul Camerelor reunite.

Cred că România are nevoie de un guvern cu deplină capacitate de exercițiu, un guvern legitim, care să fie învestit de Parlament și din cauza asta am propus un calendar rapid.

Raportul de forțe în Birourile permanente reunite este cam așa: din 26 de membri ai birourilor permanente, 13 aparțin PSD, unul aparține Pro România, unul aparține minorităților și 11 aparțin formațiunilor politice care susțin guvernul. Depinde cum vor vota mai ales cei de la Pro România. Deocamdată mi-e greu să știu ce va face PSD. Din declarațiile publice se pare că intenționează să facă un soi de boicot”, a mai spus Ludovic Orban.

