Liderul PNL, Ludovic Orban, a i-a acuzat, sâmbătă, pe social-democrați că trag România în jos și că intră în conflicte absurde cu instituțiile și liderii UE, ceea ce ar putea avea drept consecință punerea țării noastre ”la colț” în cadrul blocului comunitar.

”Românii vor ca România să fie tratată ca un partener egal și vor ca beneficiile să ajungă la cât mai mulți români. Vinovatul principal pentru faptul că nu toți românii beneficiază de aparteneța României la UE este acest Guvern. Acest Guvern a declanșat un conflict absurd, care n-are nicio logică, niciun fundament, cu instituțiile UE, cu liderii europeni, cu europarlamentarii și inclusiv cu guverne din țările care compun UE.

Tot ce face PSD trage România în jos și creează premisele ca România să fie pusă la colț și românii să sufere numai din cauza absurdității relei vionțe și comportamentului antieuropean al celor care conduc astăzi România”, a spus Ludovic Orban, prezent la Sinaia, la Gala Premiilor TNL „Mircea Ionescu Quintus".

