Ludovic Orban: ”Guvernul Dăncilă trebuie alungat cât mai repede de la Palatul Victoria. Am încredere că toți partenerii care au fost alături de noi la moțiune” (VIDEO)

Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni, că guvernul pe care îl va conduce trebuie instalat cât mai rapid la Palatul Victoria. În acest sens, liderul PNL a făcut apel la partidele care au susținut moțiunea de cenzură să sprijine noul cabinet la votul din Parlament.

”Încă de la debutul sesiunii parlamentare, am anunțat demarearea procedurii moțiunii de cenzură. Odată cu lansarea procedurii am anunțat clar că, deși prima noastră opțiune o reprezintă alegerile anticipate, în cazul în care nu se poate naște imediatun acord pentru declanșarea alegerilor anticipate, PNL este pregătit să-și asume răspunderea guvernării într-un moment critic pentru România.

Deși foarte puțină lume s-a așteptat, moțiunea de cenzură a trecut și guvernul Dăncilă a fost demis. În cadrul consultărilor declașate de președintele Klaus Iohannis, PNL este singurul care a prezentat un candidat de prim-ministru și a arătat disponibilitatea de a-și asuma responsabilitatea guvernării. România are nevoie de un guvern legitim. (...) Am încredere că toți partenerii care au fost alături de noi în dărâmarea guvernului Dăncilă gândesc la fel ca noi.

Guvernul Dăncilă eșuat, demis în prin moțiune de cenzură, care nu mai are nicio legitimitate să exercite puterea în Românie, trebuie alungat cât mai repede de la Palatul Victoria și de la butoanele ministerelor și autorităților guvernamentale. Nu există decât o singură soluție pentru atingerea acestui obiectiv. Această soluție este învestirea guvernului pe care îl vom prezenta Parlamentului alături de programul de guvernare”, a declarat Ludovic Orban.

