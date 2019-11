Ludovic Orban, după ce cabinetul său a primit votul de încredere al Parlamentului: ”Vă mulțumesc și aveți încredere în noi!” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban le-a mulțumit colegilor parlamentari pentru votul de luni, în urma căruia cabinetul PNL a fost învestit.

”Vă mulțumesc și aveți încredere în noi!”, le-a spus liderul liberal aleșilor, la scurt timp după anunțul că executivul Orban a primit votul de încredere al Parlamentului.

Guvernul care va fi condus de Ludovic Orban a trecut, luni, cu 240 de voturi ”pentru”, în condițiile în care numărul necesar de sufragii era de 233.

Formula guvernamentală propusă de Ludovic Orban este conține 16 ministere și un vicepremier. (VEZI AICI lista completă a miniștrilor)

