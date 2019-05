Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică seară, după anunțarea exit-poll-urilor de la alegerile europarlamentare că după numărarea voturilor liberalii se vor clasa pe primul loc. De asemenea, acesta a declarat că alături de ceilalți reprezentanți ai opoziție se poate constitui o nouă majoritate care să guverneze. În privința referendumului, Orban a subliniat că din acest moment, ”niciun lider politic nu mai are voie să îndrăznească să vorbească de amnistie, grațiere”

”Îi felicit, îi respect și le mulțumesc mai ales acelor români care au avut o prezență covârșitoare și-au asigurat victoria României cinstite, corecte, europene la referendumul convocat de președintele României. Începând de azi niciun lider politic nu mai are voie să îndrăznească să vorbească de amnistie, grațiere, sau de facerea praf a justiției prin intermediul OUG. Le mulțumesc cetățenilor români care au venit la vot și și-au exprimat votul pentru PNL.

Sunt convins că după numărarea voturilor PNL va fi pe perimul loc la alegerile europarlamentare.

Îl felicit pe Rareș Bogdan pentru modul exemplar în care s-a implicat în această bătălie pentru forța cu care s-a bătut pt PNL, pentru binele României, pentru promovarea referendumului.

Îi felicit pentru rezultatul foarte bun obținut pe partenerii noștri din opoziție alături de care avem o majoritate în sprijinul unei guvernări legitime care să reprezinte cu adevprat cetățenii”, a declarat Orban.

Liderul PNL a avut un mesaj și pentru PSD.

”În ceea ce-i privește pe ceilalți le spun clar celor care sunt azi la guvernare: plecați acasă repede, dați-vă demisia mâine pentru că altfel veți fi dați la o parte de oameni. Nu mai au nicio legitimtate pentru a guverna România. Votul arată că majoritatea zdrobitoare a cetățenilor nu mai acceptă ca la putere să se afle o coaliție care și-a bătut joc de România”, a mai spus Ludovic Orban.

