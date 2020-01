Ludovic Orban, despre guvernarea PSD: ”Au inventat ăștia de dinainte o hiperbirocrație care împiedică absorbția de fonduri europene” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban i-a cerut, luni, în debutul ședinței de Guvern, ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, să pregătească procesul de simplificare a procedurilor de achiziții.

”Draftul de ordonanță este în curs de finalizare. Urmărim ca la nivelul beneficiarilor să instituim acest sistem de responsabilizare a celor care derulează proiectele cu fonduri europene”, a spus ministrul Boloș.

”Au inventat ăștia de dinainte o hiperbirocrație care împiedică absorbția de fonduri europene”, a susținut, la rândul său, premierul, referindu-se la guvernarea PSD.

”Aceste proceduri, unele dintre ele pot să fie simplificate pentru că o simplă solicitare de reavizare nu trebuie considerată ca un aviz inițial. Deci procedura nu ar trebui să fie parcursă încă o dată”, a mai spus Marcel Boloș.

În acest cpntext, Ludovic Orban i-a solicitat ministrului Fondurilor Europene să convoace consultări cu societatea civilă ”pe structura instituțională, dar mai ales pe destinația fondurilor europene pe viitorul exercițiu bugetar 2021-2027, astfel încât cel târziu săprtămâna viitoare să poată fi adoptat memorandumul care e baza negocierilor și actelor normative aferente”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.