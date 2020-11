Ludovic Orban: Guvernul Dăncilă a alocat din Fondul de rezervă 100 de milioane către Primăria Capitalei, condusă atunci de Gabriela Firea. Banii au fost aruncați pe apa Dâmboviței (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban s-a arătat din nou convins că, odată cu ajungerea lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, banii alocați de la Centru acesteia vor fi folosiți în scopurile prevăzute. El a precizat că acest lucru nu s-a întâmplat când Primar General era social-democrata Gabriela Firea și a dat exemplul situației de la Termoenergetica: Primăria Capitalei, sub conducerea Gabrielei Firea, nu a dat companiei banii necesari pentru a compensa subvenția pentru diferență de preț, deși a primit de la Guvern sumele necesare, și, astfel, Termoenergetica a ajuns acum să aibă datorii uriașe la ELCEN, deși nu are nici doi ani de la înființare.

Ludovic Orban critică modul în care Gabriela Firea a gestionat banii Bucureștiului, cât a fost Primar General

Precizările premierului vin după ce Gabriela Firea a susținut că Orban a recunoscut practic că nu a vrut să dea bani pentru Primărie, doar pentru că era condusă de ea, atunci când i-a spus noului Primar al Capitalei, Nicușor Dan, că acum are încredere să transfere sumele necesare pentru încălzire.

„Nu înțeleg verbul ”a recunoaște”. Azi am spus că am încredere că Primarul General folosește orice alocare care vine de la nivel guvernamental, indiferent că e vorba de fonduri europene sau de la nivel guvernamental, pentru scopul pentru care e prevăzută alocarea respectivă. Eu îi readuc aminte că, în acest an, Primăria Capitalei, ca urmare a Legii bugetului de stat, a beneficiat de sume mai mari de bani decât în anii de guvernare PSD. Nu am alocat din Fondul de rezervă deoarece Guvernul Dăncilă a alocat din Fondul de rezervă o sumă de 100 de milioane către Primăria Capitalei, bani care au fost aruncați pe apa Dâmboviței”, a declarat șeful Guvernului.

Întrebat dacă Gabriela Firea a folosit banii primiți în alte scopuri decât cele pentru care au fost alocați, Orban a răspuns: „Cu siguranță! Am să vă dau un exemplu foarte clar. Termoenergetica, societate înființată acum circa doi ani în locul RADET, pentru care s-a decis falimentul, trebuia să beneficieze din bugetul Capitalei de alocările care erau prevăzute în buget pentru a compensa subvenția pentru diferență de preț. Cu toate acestea, Primarul General nu a alocat banii. Din acest motiv, Termoenergetica a ajuns, la mai puțin de doi ani de la înființare, să aibă datorii către ELCEN care pun în pericol inclusiv capacitatea ELCEN de a plăti către furnizori tot ce e necesar pentru funcționarea sa. Deci ELCEN, care produce agentul termic pentru Capitală, din cauza faptului că pe lângă datoriile RADET s-au mai adăugat datoriile Termoenergetica, se află într-o situaâție foarte gravă. Discuția cu Nicușor Dan era legată strict de termie și de capacitatea de asigurarea resurselor financiare pentru ELCEN, să nu ne trezim că nu mai poate furniza agent termic”.

Gabriela Firea acuză Guvernul Orban că a sabotat-o cât a fost Primar General

Ludovic Orban afirmase inițial că, acum că Nicușor Dan e Primar General, are încredere să transfere bani pentru încălzire în contul Primăriei Capitalei. Asta a determinat-o pe Gabriela Firea, până de curând edil al Bucureștiului, să afirme că șeful Guvernului practic a recunoscut că a sabotat-o și că intenționat nu a dat bani PMB pentru că era condusă de ea.

„Le-am spus că acum am încredere să transfer banii în contul Primăriei pentru încălzire, nu să caut soluții să se ducă banii la ELCEN”, i-a spus Ludovic Orban lui Nicușor Dan, în ziua învestiturii sale în funcția de primar general al Capitalei.

Reacția Gabrielei Firea a venit duminică seară.

„Este inimaginabil, este imunan ce a făcut domnul Orban. Eu am spus în toate aceste luni că subfinanțează Capitala și că vom ajunge în colaps financiar, iar acum vine și recunoaște că a făcut abuz în serviciu, că a oprit bani de la Capitală, a diminuat aceste resurse. (...) Acum vin și spun că sunt bani la Guvern și că o să-i dea la Capitală doar pentru că a câștigat candidatul lor. Asta nu trebuie să rămână fără răspuns în justiție”, a declarat Firea, pentru B1 TV.