Ludovic Orban: Guvernul se va reuni, luni, în şedinţă pentru a adopta rectificarea bugetară

Premierul Ludovic Orban a anunţat, vineri, că Guvernul se va reuni, luni, în şedinţă pentru a adopta rectificarea bugetară. Amintim că ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat în data de 18 noiembrie că deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetară.

Ludovic Orban: Rectificarea bugetară va fi adoptată luni

"S-a discutat ordonanţa de rectificare în primă lectură în cursul acestei săptămâni. Am propus ca luni să organizăm o şedinţă de Guvern pentru a adopta rectificarea bugetară", a afirmat Orban.



Premierul a mai precizat că Ministerul Transporturilor condus de Lucian Bode va avea bugetul suplimentat pentru că "a şi meritat".



"Cert este că Ministerul Transporturilor nu numai că a avut o alocare mai mare decât în anii anteriori, dar la fiecare rectificare de până acum a beneficiat de suplimentarea bugetului pentru a susţine investiţiile, pentru că a şi meritat, accelerând lucrările", a adăugat şeful Executivului, potrivit Agerpres.

În același context, șeful Executivului a spus că, în ultimii 30 de ani, transportul feroviar a fost considerat o ”Cenușăreasă” a modurilor de transport, în timp ce la nivel european aceasta este zona de transport în care se fac cele mai mari investiții.

”În ultimii 30 de ani, transportul feroviar a cam fost Cenușăreasa modurilor de transport în România. La nivel european, transportul feroviar este considerat un transport prioritar în care se fac cele mai mari investiții și vrem să intrăm și noi în trendul european, dezvoltând infrastructura căii ferate.

E un mijloc de transport sigur, rapid, ecologic, care este foarte căutat. La ora actuală, dacă cineva vrea să investează, de exemplu, lângă Constanța, ca să-și transporte producția pe calea ferată până la granița de vest îi ia foarte mult timp și, implicit, îl costă foarte mult din cauza faptului că nu este modernizată infrastructura de transport feroviar.

Din cauza asta, vrem ca în următorii zece ani să punem în practică un program amplu de reabilitare a rețelei de căi ferate din România astfel încât să creștem atractivitatea și competitivitatea României pentru orice fel de investiții, să oferim siguranță și viteză celor care vor să utilizeze calea ferată, indiferent că e vorba de transport de călători sau de transport de marfă”, a declarat șeful Guvernului.

Orban s-a aflat, vineri, într-o vizită la obiectivul de investiții al CFR în localitatea Pojorâta, din județul Suceava.Făcea curăţenie. Brusc, a găsit o trapă în podea, de care nu ştia. A coborât şi... a divorţat imediat!

Ministerul Finanțelor propune o rectificare bugetară pentru anul 2020 cu un deficit bugetar de 9,1% din PIB

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a făcut precizări miercuri referitoare la rectificarea bugetară, precizând faptul că este necesară ca domenii cheie să aibă banii necesari la finalul aacestui an și pentru ca investițiile publice să continue:

„Rectificarea bugetară o facem pentru a ne asigura că sănătatea, asistența socială, educația, au banii necesari pentru finalul acestui an și în același timp rectificarea are rolul pentru a asigura continuarea investițiilor care în acest an sunt estimate la 55 de miliarde de lei, este cea mai mare sumă investită de la buget în ultimii 10 ani. După 10 luni, investițiile strategice, mai mult decât s-au investit în tot anul în 2016, 2017 sau chiar în 2018.

Pentru această rectificare bugetară avem luat în calcul o scădere a economiei de 4,2% Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit estimarea pentru acest an la o scădere situată la 4,2% care ste în linie cu ce observăm în acest moment cu estimările pentru România", a precizat ministrul Finanțelor.

Florin Cîțu a explicat faptul că Ministerul Finanțelor propune o rectificare bugetară pentru anul 2020 cu un deficit bugetar de 9,1% din PIB: "Am început anul cu un deficit de 3,6% din PIB, dar cu o creștere economică de 4,2% din PIB. În martie, am avut prima rectificare generată de pandemia de COVID, cu un deficit de 6,7% din PIB. Ținând cont de execuția bugetară, am făcut o altă rectificare unde deficitul a fost crescut la 8,6% din PIB. Bazat pe execuția pe care am văzut-o până acum Ministerul Finanțelor propune o rectificare bugetară pentru anul 2020 cu un deficit bugetar de 9,1% din PIB, respectiv 96 de miliarde, construit pe o contracție economică de 4,2 % pentru acest an”.