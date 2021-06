Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți că Guvernul trebuie să intervină imediat cu toate instituțiile competente pentru a îndepărta efectele inundațiilor.

De asemenea, Ludovic Orban a precizat că la moțiunea de cenzură, parlamentarii PNL vor fi prezenți și se vor abține de la vot:

“Guvernul trebuie să intervină imediat cu toate instituțiile competente pentru a îndepărta efectele inundațiilor, a stabili pagubele și a stabili măsurile de compensare a celor care și-au pierdut proprietăți,c are au fost afectați de inundațiile care au avut loc.

Am discutat la Biroul Executiv de astăzi despre mai multe subiecte. Eident, subiectul alegerilor locale din 27 iunie și le-am solicitat colegilor să fie prezenți alături de candidații PNL la funcțiile de primari din cele 34 de localități din care au loc alegeri anticipate pentru funcția de primar.

De asemenea am discutat cu situația creată la televiziune, lucru pe care îl vom discuta și la nivelul coaliției, în cursul acestei seri.

Am solicitat mobilizarea parlamentarilor PNL pentru procedurile care se desfășoară la final de sesiune, numirea avocatului poporului, posibil validarea președintelui CNA și de asemenea, dacă ajungem la o soluție cu privire la TVR și Radio să găsim soluția în urma deciziei CCR.

Am luat decizia la Moțiunea de cenzură să fim prezenți și să nu votăm. Să arătăm lipsa de majoritate și gratuitatea acestui demers politicianist al PSD”, a precizat Ludovic Orban.

