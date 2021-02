Ludovic Orban: Guvernul va adopta OUG necesară pentru prelungirea măsurilor de susținere a mediului de afaceri (VIDEO)

Ludovic Orban a anunțat că Guvernul urmează să adoptea o Ordonanță de Urgență pentru prelungirea măsurilor de ajutor acordate pentru susținerea mediului de afaceri. Șeful Camerei Deputaților a precizat că decizia vine în urma hotărârii Comisiei Europene de a prelungi cadrul temporar, până la data de 31 decembrie 2021, decizie care permite prelungirea acestor măsuri și în România.

„Am avut o discuție cu premierul, care m-a informat că există, în momentul de față, toate avizele și că Guvernul va adopta OUG, necesară pentru prelungirea măsurilor de susținere a mediului de afaceri. E vorba de IMM Invest, IMM Factor, care, în urma deciziei Comisiei Europene de a prelungi cadrul temporar, până la data de 31 decembrie 2021 și noi avem posibilitatea de a prelungi toate aceste măsuri de susținere a mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici și mijlocii”, a anunțat Ludovic Orban, în cursul zilei de luni.

Este vorba despre schemele de ajutor de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum O.U.G. 42/2020 - Pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-1; O.U.G. nr. 146/2020 - Privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

