Premierul Ludovic Orban a vizitat, joi, șantierul Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav, proiect pentru care prim-ministrul a promis că Guvernul va aloca în acest an 25 de milioane din Fondul de rezervă. În acest context, șeful Executivului a vorbit și despre obiectivele de investiții avute în vedere în județul Brașov, printre care se numără spitalul modular ATI pentru pacienții cu COVID-19, amenajat în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență, noua Sală Polivalentă, precum și proiectul de reabilitare și modernizare a drumului Valea Doftanei – Brădet, care să reprezinte o variantă alternativă la DN1 care să facă legătura între Ploiești și Brașov.

”Printre obiectivele de investiții pe care le analizăm se află și aeroportul Brașov, o investiție extrem de importantă pentru dezvoltarea județului Brașov și a județelor din vecinătate. Lucrările se desfășoară într-un ritm susținut, progresul este evident față de vizita anterioară. Aeroportul este finanțat de Consiliul Județean, de Primărie și de Guvern. În plus față de cele 50 de milioane alocate prin Legea bugetului de stat pentru acest obiectiv de investiții, Guvernul va mai aloca, în cursul acestui an, încă 25 de milioane din Fondul de rezervă și anul viitor vom veni cu sumele necesare, în completarea resurselor de care dispun autoritățile locale, astfel încât să încât să fim siguri că această investiție este finalizată cât mai repede”, a declarat Ludovic Orban.

Referindu-se la obiectivele de investiții pe care Guvernul le are în vedere în Brașov, premierul a vorbit despre spitalul modular ATI pentru pacienții cu COVID-19, unde există 16 paturi de ATI pentru pacienți care au nevoie de intubare.

”Am venit să inaugurăm secția modulară realizată de Consiliul Județean, în curtea Spitalului Județean, după un proiect făcut de Asociația Dăruiește Viață. Înzestrarea a fost făcută cu susținerea Departamentului pentru Situații de Urgență și Ministerului Sănătății. Această secție modulară va putea primi pacienți: 16 locuri sunt pentru cei care sunt în terapie intensivă și au nevoie de intubare. De asemenea, sunt locuri prevăzute pentru pacienți care sunt într-o situație intermediară și necesită tratare în secție de ATI.

De asemenea, am discutat despre proiectul Sălii Polivalente, care este inițiat de Primăria Muncipiului Brașov. A fost transmisă documentația tehnico-economică la Compania Națională de Investiții. Documentația este în curs de avizare", a mai spus Ludovic Orban.

