Ludovic Orban: Guvernul va majora pensiile cu 14% / E un adevărat dezmăț în Parlament în materie de legi care generează noi și noi cheltuieli (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că Guvernul pe care îl conduce va crește pensiile cu 14%, „o creștere extrem de mare”. Acesta a precizat că, din câte știe, în Europa nu mai există vreo țară care să fi luat o decizie similară, în contextul în care economiile sunt afectate de criza coronavirusului. Orban a mai spus că, din cauza acestei crize, în loc de creștere economică de 4,1-4,2% vom avea o contracție de 3,8%.

„După ședința de Guvern voi organiza o conferință detsinată rectificării bugetare. Ce pot să vă spun e că Guvernul pe care îl conduc va lua decizia de a crește pensiile. Nu există nicio altă țară europeană în care să se ia o decizie similară de creștere a pensiilor.

Față de prognoza de creștere economică de 4,1-4,2%, ca urmare a crizei economice provocate de epidemie, vom avea în loc o contracție estimată azi la 3,8%. Prin urmare, veniturile la buget, la bugetul fondului de pensii, la bugetele locale au înregistrat scăderi semnificative. La bugetul național avem probabil o scădere în jur de 30 de miliarde față de veniturile proiectate în raport cu previziunile și indicatorii economci care au stat la baza elaborării proiectului Legii bugetului de stat.

Guvernul va crește pensiile cu un procent consistent de 14%. E o creștere extrem de mare și ne angajăm să o putem finanța și pe anii care vor urma.

Cât despre alte creșteri ulterioare, orice altă deiczie de creștere a pensiei va fi luată doar pe baza unei analize extrem de serioase. (...) Îi rog pe părinții și pe bunicii noștri să înțeleagă că am făcut maximum posibil. Decizia de majorare a punctului de pensie cu 14% a fost una grea, dar pe care ne-o asumăm”, a declarat Ludovic Orban.

