Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au susținut o declarație de presă alături de Florin Cîțu, premierul propus de coaliție, marți, după discuția cu președintele Klaus Iohannis din cadrul consultărilor desfășurate la Palatul Cotroceni în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.

