Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat luni, la semnarea acordului de coaliție, că formațiunile implicate așteaptă invitația Președintelui României la consultările pe care le va declanșa pentru desemnarea primului ministru. „Suntem hotărâți ca în cel mai scurt timp posibil să dăm României un guvern competent, un guvern responsabil, un guvern hotărât să reformeze marile sisteme publice, un guvern care să pună în practică un program de guvernare care să asigure creșterea calității vieții pentru fiecare român, creșterea calității serviciilor publice, dezvoltarea infrastructurii, modernizarea României”, susține liderul liberal.

