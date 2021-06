Ludovic Orban: Implementarea proiectelor privind construcția sau modernizarea de spitale, derulate de entitățile care le dețin. Agenția pentru Investiții din Sănătate va furniza asistență tehnică la cerere (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, spune că la nivelul coaliției s-a discutat pentru ca implementarea proiectelor privind construcția sau modernizarea de spitale să fie realizată de entitățile care au spitalele respective în subordine, iar viitoarea Agenție pentru Investiții din Sănătate va furniza asistență tehnică la cerere.

Ludovic Orban, despre înființarea Agenției pentru Investiții din Sănătate

Întrebat marți seară dacă s-a discutat în coaliție și despre Agenția pentru Investiții din Sănătate, organism care urmează să fie înființat, liderul liberalilor a precizat: „Da, cu siguranță, am discutat de acea agenție. Eu am prezentat și după reuniunea Biroului Executiv că din punctul nostru de vedere nu suntem împotrivă pentru că, de altfel, agenția este inclusă în programul de guvernare, dar ca să furnizeze asistență tehnică. Ceea ce am solicitat noi este ca să nu existe nicio legătură cu privire la proiectele de construcție de spitale sau de modernizare a spitalelor între această agenție care se înființează și proiectele care se finanțează. Punctul nostru de vedere foarte clar, și asta a fost și înțelegerea pe care am avut-o la nivelul coaliției, este acela că proiectele de spitale noi, toate procedurile pentru construcția de spitale noi vor fi derulate de entitățile care au în subordine spitalele respective, consilii județene, consilii municipale, Ministerul Sănătății dacă e vorba de Ministerul Sănătății”.

„E folosit PNRR ca să asigure o finanțare pentru constituirea agenției. De altfel, eu v-am spus încă de dimineață un lucru foarte simplu. Noi nu putem să implementăm proiectele din PNRR prin intermediul unei agenții care are ca deadline (termen-limită, n.r.) finalul anului 2022, în condițiile în care obligația noastră, conform regulamentului privind Planul național de recuperare și reziliență, este aceea de a contracta 70% din valoarea sumelor care ne sunt alocate, semnarea contractelor de finanțare până la finele anului 2022, adică deadline-ul pentru înființarea agenției”, a mai afirmat Ludovic Orban.

Întrebat ce va face această agenție, el a adăugat: „Furnizează asistență tehnică pentru toate entitățile care apelează la această agenție”.

„Ea va face obiectul unui proiect de Ordonanță de Urgență, care va fi supus dezbaterii publice și va fi adoptat de Guvern dacă la nivelul Guvernului se agreează să fie trecut în Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe. Dacă Guvernul nu va accepta includerea în lege, atunci probabil se va adopta un proiect de lege, care va fi dezbătut în Parlament”, a adăugat Ludovic Orban.

Referitor la cum ar trebui ales șeful acestei instituții, fostul premier a afirmat: „Aș prefera să nu mă pronunț asupra acestui subiect”.

„Pe mine ce m-a interesat, vă mai spun încă o dată ca să fie foarte clar, noi am discutat la nivelul coaliției ca implementarea proiectelor de construcție a noilor spitale sau de modernizare a spitalelor existente să fie derulate de entitățile care au spitalele respective în subordine și așa rămâne, așa cum am hotărât, UAT-urile, consiliile județene sau alți deținători de spitale. Așa rămâne. Practic, toate procedurile. Înființarea agenției este trecută în programul de guvernare și este trecută în programul de guvernare așa cum este trecută – o agenție, practic, care să ajute la construcția spitalelor, furnizând asistență tehnică la cerere. Până la urmă, forma acestei agenții va fi stabilită în cadrul proiectului de lege sau proiectului de ordonanță de urgență care se va dezbate, va fi supus dezbaterii publice și va fi adoptat de Guvern și de Parlament”, a explicat președintele PNL.

Scandalul politic al momentului! A ieşit mizeria de sub preş? Gabriela Firea, ameninţată cu moartea de Liviu Dragnea!