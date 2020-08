Ludovic Orban: Împreună, PNL și USR-PLUS au peste 50% în Capitală. Independentul Nicușor Dan, un om dedicat Bucureștiului, ne reprezintă în egală măsură și pe noi, și pe ei (VIDEO)

Ludovic Orban este de părere că, împreună, PNL și USR-PLUS au un procent de popularitate de peste 50% în Capitală, unde cele trei formațiuni au convenit să candideze cu o formulă comună construită în jurul lui Nicușor Dan, care „reprezintă în egală măsură” partidele implicate în această înțelgere.

