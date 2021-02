Președintele PNL a declarat luni că liberalii au validat rezultatul negocierilor privind împărțirea posturilor de prefect și de subprefect. De asemenea, Ludovic Orban a precizat că prefecții care nu vor respecta programul de guvernare vor fi schimbați:

"Astăzi în biroul executiv am validat rezultatul negocierilor. Validarea a fost făcută cu o singură abținere. N-am dscutat decât principiile care au stat la baza distribuției pozițiilor de prefecți, mecanismul, criteriile pe care le-am avut în vedere și a fost validată negocierea.

Orice prefect, orice subprefect reprezintă Guvernul și are obligația de a acționa la nivelul județului în care este prefect pentru punerea în ractică a programuluid e guvernare. Prefectul are obligația să acționeze în cadrul constituțional și legal și indiferent din orice formațiune politică provine un prefect, trebuie să facă același lucru. Suntem într-un guvern de coaliție și este firesc ca orice formațiune politică din coaliție să aibă dreptul de a fi reprezentată cu prefect în anumite județe, conform ponderii stabilite. În cazul în care un prefect nu aplică programul de guvernare va fi schimbat. Nu există niciun risc privind aplicarea programului de guvernare, de acțiune în cadrul constituțional și legal", a precizat Ludovic Orban.

Acesta a subliniat că poibilitatea ca Traian Berbeceanu să rămână în continuare prefect depinde de USR PLUS:

"Aș vrea să apreciez în mod deosebit activitatea domnului Berbecean, în calitate de Prefect al Municipiului București.Acțiunea domniei sale a fost acțiune în nota caracteristică, un om profesionist, corect, care a pus în aplicare toate deciziile cu autoritate și consecvență. Dacă va fi sau nu în continuare prefect nu depinde de PNL, dreptul de a desemna prefect la nivelul municipiului București aparține partenerilor USR PLUS, în ceea ce ne privește pe noi, vom desemna doi subprefecți".

