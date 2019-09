Ludovic Orban: "În ciuda campaniei agresive a PSD am reușit să obținem în PE susținerea lui Kovesi"

Ludovic Orban a precizat într-o postare pe Facebook că joi se va pronunța Consiliul UE asupra candidaturii lui Kovesi. El a subliniat că PNL a reușit să obțină susținerea în Parlamentul European a candidatăei la șefia Parchetului UE, în ciuda campaniei agresive a PSD și Guvernului. El a precizat că

"Maine este o zi decisiva. Consiliul Uniunii Europene se va pronunta asupra candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror sef al Parchetului European. Sunt convins ca eforturile diplomatice ale presedintelui Klaus Iohannis si ale Partidului National Liberal vor da roade si ca un roman va conduce aceasta importanta institutie europeana. In ciuda campaniei agresive dusa de PSD si de guvernul Dancila impotriva unui roman aflat in competitie cu candidati ai unor tari puternice, noi am reusit sa obtinem sustinerea Parlamentului European pentru candidatul roman ( dupa ce Consiliul votase pentru candidatul francez ), sa mentinem aceasta sustinere si dupa alegerile europene, sa acceleram formarea comisiei de negociere si sa convingem mai multi parteneri din PPE ( si nu numai ) sa isi modifice pozitia si sa sustina candidatura doamnei Kovesi.

Un succes al candidatului roman este un succes al Romaniei.

P.S. Sunt socat de declaratiile unui parlamentar european roman ( "nu spui cine" ), erijat in purtator de cuvant sui- generis al guvernului, care incearca sa o scoata basma curata pe Dancila, dupa ce aceasta a condus luni de zile o campanie mizerabila contra lui Kovesi, sustinand, nici mai mult nici mai putin, ca, de fapt, guvernul Dancila sprijina candidatul roman ( ceea ce, dupa umilele mele informatii, reprezinta o minciuna gogonata ). Necunoscute sunt cararile...", a declarat Ludovic Orban.