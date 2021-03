Ludovic Orban: În ciuda discursurilor populiste, bugetul e unul al investițiilor, nu al austerității. 2021 trebuie să fie anul care pune bazele relansării economice

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că bugetul pe acest an, așa cum a fost gândit de Guvernul Cîțu și votat în Parlament, „este unul al investițiilor și al dezvoltării, nu unul al austerității”. Orban a mai afirmat că principalul obiectiv al Legii bugetului e relansarea economică, creșterea sustenabilă a economiei urmând să permită majorarea veniturilor românilor.

Ludovic Orban, despre bugetul pe 2021: Are drept obiectiv relasarea economică

„Parlamentul României, cu nouă majoritate de dreapta, a dat votul, astăzi, după două zile de dezbateri, pe legea bugetului de stat și pe legea bugetului asigurărilor sociale pentru 2021.

Principalul obiectiv al legii bugetului, asumat de coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR este relansarea economică, care să se bazeze pe o creștere a investițiilor, a absorbției fondurilor europene, și pe o adoptare cât mai rapidă a Planului Național de Relansare și Rezilientă”, a scris Ludovic Orban, marți seară, într-o postare pe Facebook.

Acesta a ținut apoi să precizeze că Guvernul pe care l-a condus a majorat pensiile și alocațiile, în ciuda crizei economice cu care s-a confruntat țara: „Anul trecut, Guvernul pe care l-am condus a gestionat o criză economică generată de pandemie, care s-a manifestat la nivel global. Cu toate acestea, intr-o perioada grea, am reușit să majorăm pensiile și alocațiile, am susținut angajații afectați de închiderea activitătilor economice si am asigurat susținere pentru companii”.

Orban a scris apoi că bugetul pe acest an se încadrează în ținta de deficit și pune în centru investițiile și dezvoltarea. A ținut apoi să nege acuzațiile social-democraților potrivit cărora acesta este un buget al austerității: „Bugetul de anul acesta a fost construit ținând cont de rigorile care sunt impuse de Tratatul UE și de faptul că există declansată procedura de deficit excesiv și că atare noi trebuie să respectăm toate țintele de deficit care au fost negociate cu partenerii noștri din UE. În ciuda discursurilor populiste, bugetul pe 2021 este unul al investițiilor și al dezvoltării, nu unul al austeritătii”.

„Dupa un an 2020 in care am demonstrat ca putem avea crestere economica, guvernand responsabil, anul 2021 trebuie să fie anul care să pună bazele relansării economice, a refacerii graduale a echilibrelor bugetare și să permită creșterea calitătii serviciilor furnizate către cetătenii români și creșterea pe bază realistă a veniturilor românilor”, a mai scris președintele PNL, pe Facebook.