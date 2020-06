Premierul Ludovic Orban a vorbit, la debutul ședinței de Guvern de joi, despre ajutorul pe care Executivul îl oferă întreprinderilor mici și mijlocii, afectate și ele de criza coronavirusului, dar și despre investițiile pe care le pregătesc guvernanți mai ales în infrastructura de transport. Orban a acuzat că precedentele guvernări social-democrate au mărit artificial anumite venituri, au crescut artificial cererea și consumul și, astfel, au declanșat ample dezechilibre.

