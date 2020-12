Ludovic Orban: În localitățile carantinate, cetățenii se vor putea deplasa să își exercite dreptul de vot liber, fără niciun fel de restricție și fără să aibă nevoie de vreo declarație că se duc la vot (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a subliniat, vineri, că în localitățile carantinate „cetățenii se vor putea deplasa să își exercite dreptul de vot liber, fără niciun fel de restricție și fără să trebuiască să dea o declarație că se duc la vot”, duminică, când românii sunt așteptați la urne pentru alegerile parlamentare. Cu această ocazie, prim-ministrul a subliniat că, „în ceea ce privește persoanele care se află în carantină dispusă prin decizia direcțiilor de sănătate publică, ei își vor putea exercita dreptul de vot prin urna mobilă specială, la cerere”.

