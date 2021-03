Ludovic Orban: În măsura în care românii respectă regulile și crește ritmul de vaccinare, s-ar putea reduce din restricții ușor-ușor dacă avem un trend descendent privind rata de infectare (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a lansat un apel către bucureșteni și către cetățenii români în ansamblu, rugându-i să respecte regulile de protecție sanitară.

„Același mesaj pe care l-am dat pe toată perioada pandemiei. Îi rog pe bucureșteni, pe cetățenii români să respecte regulile de protecție sanitară”, a declarat liberalul, miercuri, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă este nevoie de restricții suplimentare în Capitală pentru a evita o eventuală carantinare, președintele PNL a răspuns: „Nu am analizat pe București, m-am uitat pe analiza pe ultima săptămână la nivel național. Se pare că suntem pe o zonă de platou. În condițiile în care suntem pe o zonă de platou, înseamnă că a fost o creștere firească, cum a fost o creștere în marea majoritate a țărilor din Europa, aferentă valului 3 al pandemiei, dar nivelul maxim de 6.150-6.170 este un nivel mai jos decât plafonul de pe valul 2, care a fost de peste 10.000 de cazuri pe zi. În măsura în care crește ritmul de vaccinare, crește numărul cetățenilor români care se vaccinează, în măsura în care românii respectă regulile nu numai că nu cred că vor mai fi necesare restricții, ci chiar cred că ușor-ușor, pe măsură ce scade numărul de persoane care se contaminează cu virusul, putem să mai reducem din restricții, dar, repet, asta numai în condițiile în care avem un trend descendent clar, pronunțat, privitor la rata de infectare”.

