Ludovic Orban, în Parlament: Credeți că dacă am fi avut bani, n-am fi crescut pensiile cu 40% în an electoral? / Ați irosit 7 ani din istoria României, ați alungat românii din țară (VIDEO)

Despre ceea ce va face PNL trebuie să vorbească doar PNL, a subliniat premierul Ludovic Orban, luni, în Parlament, când a făcut mai multe precizări cu privire la elaborarea proiectelor privind Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2021.

Ludovic Orban: Credeți că dacă am fi avut bani, n-am fi crescut pensiile cu 40% în an electoral?

„Toate datele vă contrazic. Ceea ce spuneți sunt numai minciuni. Eu cred că despre ceea ce va face Partidul Național Liberal trebuie să vorbească Partidul Național Liberal, nu PSD. Dacă voiam să ne luăm purtător de cuvânt de la PSD, îl luam. De unde prorociți dumneavoastră? De altfel, cineva v-a scris textul și parcă am anticipat că cineva v-a scris textul și l-ați citit în continuare, deși eu v-am spus cu subiect și predicat că nu majorăm nicio taxă și niciun impozit. Am să vă spun de ce cresc veniturile la buget în criză economică. Pentru că avem o colectare mai bună. Am să vă dau numai pe TVA – Taxa pe Valoare Adăugată, încasările la buget pe Taxa de Valoarea Adăugată pe primele 10 luni au crescut cu aproape 10%. Cei care considerați că execuția bugetară nu e suficient de transparentă, puteți să urmăriți, că datele sunt prezentate. În fine, în ceea ce privește veniturile acordate către vârstnici, către pensionari, către părinții și bunicii noștri. Păi, credeți că dacă am fi avut bani n-am fi crescut pensiile în an electoral cu 40%?”, a subliniat premierul Ludovic Orban.

Prim-ministrul a explicat că „Legea bugetului de stat a fost adoptată în decembrie 2019 prin angajarea răspunderii când nimeni, nu din România, din lumea asta nu știa că va veni o pandemie și o criză economică, care să provoace prăbușirea economiilor țărilor lumii”.

„Nu vă mai faceți că nu vedeți, ați irosit șapte ani din istoria României, fiind la guvernare, perioade de creștere economică. Fără să construiți autostrăzi, fără să aduceți investiții serioase, fără să creșteți cu adevărat numărul angajaților. Ați alungat românii din țară, fără să le generați locuri de muncă bine plătite, fără să folosiți resursa de inteligență a acestei națiuni. V-ați bătut joc de România șapte ani, risipind resursele în cheltuieli nesăbuite care nu au asigurat dezvoltarea economică a acestei țări, pe care o merita, și care nu au fructificat oportunitățile pe care le-a avut această țară. Veniți acum să câștigați voturi, spunând ce va face Partidul Național Liberal. Lăsați-ne pe noi să spunem ce va face Partidul Național Liberal și lăsați-i pe români să înțeleagă ceea ce face Partidul Național Liberal, pentru că suntem singura formațiune politică, care, în vreme de criză, și-a asumat răspunderea de a duce țara printr-o criză fără precedent, am guvernat România într-o perioadă de o dificultate extremă”, a adăugat demnitarul liberal, care, în același context, a vorbit și despre evoluția epidemiei de COVID-19 și reacția Guvernului la criza sanitară.