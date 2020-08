Ludovic Orban: În port există o cantitate mare de azotat de amoniu, dar urmează să fie transportat către destinaţii. Regulile din jurul depozitelor sunt respectate (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că în Portul Constanța se află o cantitate importantă de azotat de amoniu, dar aceasta urmează să fie transportată către alte destinații. Șeful Guvernului a mai ținut să precizeze că regulile din jurul depozitelor unde sunt astfel de substanţe sunt respectate. Azotatul de amoniu a fost substanța care, ținută în condiții improprii, a declanșat uriașa explozie din Beirut soldată cu peste 200 de morți și peste 7.000 de răniți.

Vineri, premierul Ludovic Orban a declarat că în Portul Constanța este o cantitate mare de azotat de amoniu, dar aceasta urmează să plece spre alte destinații. Șeful Guvernul a mai precizat că regimul de securitate din jurul depozitelor cu astfel de substanțe este respectat. A mai spus, de asemenea, că a vorbit la Ministerul de Interne și la Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă pentru a fi sigur că toate măsurile sunt aplicate.

„În port există o cantitate mare de azotat de amoniu, dar e contractat şi urmează să fie transportat către destinaţii. În ceea ce priveşte regimul de securitate din jurul depozitelor unde se află astfel de substanţe, sunt reguli stricte care sunt prevăzute la nivel european. Din ce am aflat, aceste reguli sunt respectate.

Am vorbit la nivelul Ministerului de Interne şi la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă pentru a mă asigura că sunt luate toate măsurile prevăzute de regulile care sunt stabilite şi la nivel european, nu doar în România”, a declarat Ludovic Orban.

Nitratul sau azotatul de amoniu are formula chimică NH₄NO₃. Produs sub formă de pelete mici poroase, sau „prills”, este unul dintre cele mai utilizate îngrășăminte din lume. De asemenea, este componenta principală în multe tipuri de explozibili minieri, unde este amestecată cu ulei de combustibil și detonată de o sarcină explozivă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos