Ludovic Orban: În ultimii 12 ani, primarii generali din PSD și Guvernele PSD au ținut Bucureștiul pe loc. Guvernul pe care îl conduc este partener loial pentru rezolvarea problemelor mari ale Bucureștiului (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la finalul întâlnirii de la Ministerul Transporturilor, cu ministrul Lucian Bode și primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, că Guvernul va susține toate proiectele Primăriei Generale a Bucureștiului. Este vorba despre proiecte care ar fi trebuit să fie realizate de mulți ani, a spus prim-ministrul, care a acuzat că ”în ultimii 12 ani, atât primarii generali proveniți din PSD, cât și Guvernele PSD au ținut Bucureștiul pe loc”.

”În ultimii 12 ani, atât primarii generali proveniți din PSD, cât și Guvernele PSD au ținut Bucureștiul pe loc și au împiedicat realizarea marilor proiecte pentru București. Începând cu data de 27 septembrie, odată cu votul cetățenilor, lucrurile s-au schimbat radical în bine, avem un primar general serios, care cunoaște problemele Bucureștiului, care are soluții foarte clare care trebuie puse în practică. De asemenea, chiar înainte ca primarul general să-și preia mandatul există un dialog, o analiză continuă a tuturor proiectelor în care este necesară colaborarea între Primăria Generală a Capitalei și Guvern. Reafirm hotărârea fermă de susținere a tuturor proiectelor Primăriei Generale a Capitalei. Reafirm angajamentul nostru ca toate proiectele care țin de Guvern și care sunt necesare pentru rezolvarea problemelor Capitalei să fie derulate cu profesionalism, cu seriozitate și cu maximă viteză.

De asemenea, reafirm angajamentul de a obține finanțări pentru toate aceste proiecte. Ele ar fi trebuit făcute poate de 8 ani, de 10 ani, de 12 ani, de 15 ani. Din păcate, oameni preocupați mai mult de imaginea personală și de avantajelor personale ale exercitării funcțiilor importante nu au făcut ceea ce ar fi trebuit să facă. Noi vom face”, a dat asigurări Ludovic Orban.

În acest context, șeful Guvernului a menționat mai multe proiecte importante despre care s-a discutat la întâlnirea de la Ministerul Transporturilor.

"Proiecte importante, cum este Autostrada de centură, prind viață. Până la sfârșitul anului, ne-am propus să începem lucrările pe toate tronsoanele din Autostrada de centură din sud. De asemenea, să încheiem toate contractele de proiectare și execuție pentru Autostrada de centură, pentru cele patru tronsoane din zona de nord.

În ceea ce privește actuala Centură a Capitalei, pe lângă lărgirea la patru benzi în zona de nord, între Autostrada A1 și A2, care trebuie finalizată cât mai repede și pe care există contracte, am discutat împreună cu domnul primar general lărgirea la patru benzi și în zona de sud și, de asemenea, accelerarea tuturor proiectelor care țin de soluționarea conflictelor de trafic, prin pasaje, astfel încât să crească fluiditatea pe zona de sud a actualei Centuri a Capitalei.

În domeniul feroviar, urmează să se realizeze un studiu de fezabilitate în care va fi necesară o colaborare extrem de apropiată între Primăria Capitalei și Ministerul Transporturilor și CFR Infrasturctură, un studiu de fezabilitate care vizează dezvoltarea tuturor tronsoanelor de transport feroviar necesare Bucureștiului, care să fie corelate și cu dezvoltarea metroului, și cu planurile de mobiliatate ale Primărie Capitalei.

În privința metroului, avem clar proiectele puse pe hârtie, le discutăm în continuare și avem finanțare pentru realizarea acestor proiecte extrem de importante pentru București”, a mai spus Orban.

De asemenea, premierul a susținut că, împreună cu primarul ales al Capitalei, se va face în continuare ”inventarierea proiectelor comune în toate domeniile de activitatea care sunt necesare pentru susținerea proiectelor Bucureștiului”.

”Guvernul pe care îl conduce este partener loial, profesionist pentru rezolvarea problemelor mari ale Bucureștiului”, a mai spus Ludovic Orban.

