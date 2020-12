Ludovic Orban: În urmă cu patru ani, mulți dintre noi au crezut că nu este important să vină la vot. Profitând de acestă neatenție, PSD a câștigat alegerile și aproape că a reușit să captureze România”

Joi seară, în ultima zi de campanie electorală, premierul Ludovic Orban a ținut să îndemne românii să meargă la vot, reamintindu-le cât de importantă este ca cetățenii să se prezinte într-un număr cât mai mare la urne. Totodată, Orban a ținut să aducă în discuție și cei trei ani de guvernare ai PSD și modul în care liberalii, alături de șeful statului și societate civilă au fost nevoiți să „împiedice capturarea statului român”.

„În urmă cu patru ani, mulți dintre noi au crezut că nu este important să vină la vot. Profitând de acestă neatenție, PSD a câștigat alegerile și aproape că a reușit să captureze România. Trei ani de zile, președintele Iohannis, alături de PNL, de forțele democratice din România, de societatea civilă, de toți cetățenii care vor binele acestei națiuni, au trebuit să lupte pentru a împiedica capturarea statului român, pentru a împiedica scoaterea României din zona Euro-Atlantică, pentru a împiedica afectarea gravă a justiției și pentru a împiedica însăși afectarea democrației.

După trei ani de zile am reușit să punem punct guvernării PSD, care a reușit să facă rău României și românilor. Ne-am asumat răspunderea guvernării și, deși, în momentul în care am reușit să obținem votul de investitură nimeni nu se aștepta asupra a ceea ce a venit, a trebuit să facem față unor provocări extrem de grele, provocate de pandemie, de criza economică și de secetă.

Am căutat să găsim soluții pentru a rezolva toate problemele care au apărut în această situație dificilă. Am fost alături de companii, angajați și persoanele vulnerabile. Timp de 1 an de zile a trebuit să luăm decizii pentru a apăra sănătatea românilor, dar și economia.

6 decembire reprezintă un moment de cotitută. Avem șansa ca România să se îndrepte în direcția corectă. Avem șansa ca în 6 decembrie să reușim să dăm României o majoritate parlamentară responsabilă și un guvern capabil să implementeze Planul Național de Dezvoltare. Destinul stă în mâinile fiecăruia dintre noi! Este extrem de important să veniți la vot. Eu vă garantez că exercitarea dreptului de vor se va face în condiții de protejare a sănătății. Nimeni dintre cei care vor veni la vot nu va avea sănătatea pusă în pericol, pentru că am luat măsuri de protecție stricte. Oricine își exercită dreptul de vot va fi protejat de riscul de infectare. Votul pe care îl veți acorda reprezintă o investiție în șansa României de dezvoltare. Fiecare vor dacordat Partidului Național Liberal va însemna o garanție pentru mersul României pe direcția corectă, pentru realizarea unui plan ambițios care are cu adevărat posibilitatea să ridice România”, a declarat premierul Ludovic Orban, în cursul zilei de joi.