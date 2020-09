Ludovic Orban: Începând de astăzi cresc pensiile. Punctul de pensie a crescut cu 14%, atât ne-am permis din resursele care există (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, că începând din această lună se vor plăti pensiile crescute cu 14%, ca urmare a majorării punctului de pensie. Este vorba despre o creștere în limitele permise de buget în contextul crizei provocate de epidemia de coronavirus, a subliniat premierul.

Rugat să comenteze faptul că reprezentanții Consiliului fiscal și-au exprimat opinia în ceea ce privește rectificarea bugetară, lăsând să se înțeleagă faptul că, anul viitor, punctul de pensie nu ar trebui să se majoreze cu 34% , cum prevede legea pensiilor, ci doar să se indexeze cu inflația, Ludovic Orban a precizat: ”Este o opinie. Începând de astăzi cresc pensiile. Guvernul a decis creșterea punctului de pensie și începând din luna septembrie se plătesc pensiile crescute. Punctul de pensie a crescut cu 14%, atât ne-am permis din resursele care există. Orice decizie ulterioară, o vom lua în funcție de evoluția economiei”.

