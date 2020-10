Ludovic Orban: Încercăm să creștem viteza de adoptare și implementare a proiectelor de la nivel local și național

Guvernul încearcă să simplifice și să crească viteza de adoptare a proiectelor de la nivel local și național, a declarat premierul Ludovic Orban sâmbătă, la depunerea jurământului de către președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Adrian Nica.

Ludovic Orban: Pentru noi, subsidiaritatea, autonomia locală, descentralizarea nu sunt vorbe în vânt, ci reguli după care încercăm să funcţionăm

„Conlucrarea dintre primari, preşedinţi de consilii judeţene şi Guvern este fundamentală pentru perioada care va veni. În ceea ce ne priveşte, încercăm să simplificăm, încercăm să digitalizăm, încercăm să creştem viteza de adoptare a proiectelor şi de implementare a acestor proiecte, atât pentru proiectele de la nivel local cât şi proiectele de la nivel naţional", a afirmat prim-ministrul, potrivit Agerpres.

Ludovic Orban a adăugat că „autorităţile locale nou alese, ca şi Guvernul care va urma după alegeri, vor fi confruntate în perioada care va urma, pe lângă imperativul major de a lupta cu succes împotriva pandemiei de coronavirus, cu necesitatea de punere în practică a unor planuri de dezvoltare fără precedent”.



„Guvernul pe care îl conduc respectă autorităţile locale alese care cunosc cel mai bine nevoile concrete ale comunităţilor locale, care sunt cel mai aproape de cetăţean. Pentru noi, subsidiaritatea, autonomia locală, descentralizarea nu sunt vorbe în vânt, ci reguli după care încercăm să funcţionăm. Autorităţile locale nou alese, ca şi Guvernul care va urma după alegeri, vor fi confruntate în perioada care va urma, pe lângă imperativul major de a lupta cu succes împotriva pandemiei de coronavirus, cu necesitatea de punere în practică a unor planuri de dezvoltare fără precedent. România va beneficia în următoarea perioadă de fonduri extrem de importante care pot fi folosite pentru dezvoltarea comunităţilor locale, pentru dezvoltarea judeţelor, pentru dezvoltarea României în ansamblul său”, a subliniat demnitarul liberal.

Ce a mai declarat premierul, sâmbătă, la Timiș

Tot sâmbătă, la Timiș, Ludovic Orban a făcut și alte declarații. Cu această ocazie, el a subliniat că obiectivul PNL este acela de a câștiga alegerile.

„Premierul este desemnat de partidul care câștigă alegerile. Acesta este răspunsul pe care vi-l dau. Obiectivul Partidului Național Liberal este acela de a câștiga alegerile. Am câștigat alegerile pentru Parlamentul European, alegerile prezidențiale și alegerile locale. Chiar dacă guvernăm poate în cea mai dificilă perioadă din ultimii 30 de ani, poate chiar și mai mulți ani, am arătat că suntem serioși, că suntem responsabili, că de fiecare dată căutăm cele mai bune soluții și că implementăm decizii care să aibă efecte benefice în condițiile date asupra evoluției societății românești. În ceea ce privește strategia politică a Partidului Național Liberal la această campanie este aceeași care a fost și în campaniile anterioare. Adversarul nostru politic este PSD. Am avertizat încă dinainte de alegerile locale că PSD continuă să reprezinte un pericol grav pentru România”, a spus președintele PNL, întrebat despre calculele politice post-alegeri în contextul în care USR-PLUS l-ar putea susține pe Dacian Cioloș pentru poziția de premier.

Tot atunci, prim-ministrul Ludovic Orban a menționat că obiectivul Guvernului este majorarea pensiilor, dar că acest lucru trebuie să se întâmple „pe baza dezvoltării economice” a țării.

„Obiectivul nostru este să creștem pensiile, să creștem veniturile românilor, dar să creștem pe baze reale, pe baza creșterii economice, pe baza dezvoltării economice a României. Orice creștere care nu poate fi susținută din punct de vedere al veniturilor bugetare este o creștere care până la urmă face rău. E o vorbă care spune nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard. PSD iar o să vină în campanie și o să promită creșterea de 10 ori a pensiilor sau mai știu eu ce promisiuni o să facă”, a afirmat premierul, răspunzând la o întrebare în acest sens.