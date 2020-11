Ludovic Orban: Încercăm să fim atenţi la toate nevoile și obiectivele organizaţiilor de tineret. Am instituit, cred că pentru prima oară, granturi pentru firme deţinute de studenţi (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat marți, la reuniunea Consiliului Naţional pentru Tineret, că Guvernul pe care îl conduce încearcă să fie atent la toate nevoile, aspiraţiile, obiectivele pe care le au organizațiile de tineret. Acesta a enumerat apoi o parte din măsurile și inițiativele luate de liberali în sprijinul tinerilor. Orban a ținut să amintească și de actul normativ care garantează gratuitatea transportului navetei şcolare pentru elevi.

Ludovic Orban, discuții despre proiectele pentru tineri

Premierul Ludovic Orban a participat, marți, la reuniunea Consiliului Naţional pentru Tineret, în cadru căreia a vorbit despre inițiativele Guvernului în sprijinul tinerilor.

„Încercăm să fim atenţi la toate nevoile, aspiraţiile, obiectivele pe care le au organizaţiile de tineret. Încercăm să generăm programe de susţinere pentru diferite categorii de tineri.

În acest sens, pot să vă spun că am introdus măsuri care nu au mai fost introduse, de sprijin pentru angajarea tinerilor. De asemenea, pregătim finanţarea europeană pentru susţinerea tinerilor (...) Am instituit, cred că pentru prima oară, granturi pentru firme care sunt deţinute de studenţi, Start Up Student.

În plus, încercăm să venim în sprijinul tinerilor cu iniţiativă economică şi nu numai, tinerilor care au iniţiative în domenii sociale de activitate”, a declarat prim-ministrul.

Orban a mai ținut să precizeze că Guvernul practic a garantat gratuitatea navetei şcolare pentru elevi.

„În ceea ce priveşte problema elevilor, am emis actul normativ prin care, practic, am garantat gratuitatea transportului navetei şcolare pentru elevi. Şi, evident, am pregătit o serie de alte măsuri care au fost prezentate sau vor fi prezentate în perioada următoare”, a mai afirmat premierul Ludovic Orban, la reuniunea Consiliului Naţional pentru Tineret.

Ludovic Orban, discuții și cu reprezentanţii Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

Ludovic Orban a participat marți și la o întâlnire în sistem videoconferință cu reprezentanţii Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Cu această ocazie, șeful Guvernului a precizat că salariul minim brut va fi majorat în funcţie de evoluţia economiei.

Acesta a mai precizat că, în contextul dificultăților economice generate de epidemia de coronavirus, prioritatea Guvernului e acum protejarea locurilor de muncă.

„Suntem adepţii unui mecanism de creştere care să se bazeze pe realităţile economice, respectiv rata inflaţiei, creşterea productivităţii şi alţi factori economici. Obiectivul nostru este să nu fie afectate locurile de muncă, mai ales în această perioadă în care companiile se confruntă cu dificultăţi din cauza crizei sanitare”, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

Luni, Guvernul PNL a adoptat a treia rectificare bugetară. „Deficitul bugetar pentru anul 2020 a fost majorat la 9,1% din PIB, respectiv 96 de miliarde de lei, construit pe o contracţie economică de 4,2% şi un PIB nominal de 1.050 miliarde lei. Deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 5 miliarde de lei, din care 4,2 miliarde de lei provin din diminuarea veniturilor bugetului general consolidat şi 0,8 miliarde prin majorarea cheltuielilor bugetului general consolidat”, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.