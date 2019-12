Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, că în anul 2020 salariile demnitarilor vor rămâne la nivelul celor din 2019.

”Păstrăm indemnizațiile la nivelul lui 2019 pentru demnitari. Micșorăm subvențiile pentru partidele politice, dar e un subiect sensibil, pentru că sunt două rânduri de alegeri. La locale, fiecare echipă are posibilitatea să aibă contribuții, dacă sumele de bani se încadrează să fie decontate”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a mai precizat că prin interzicerea cumulului pensiei cu salariul nu se îngrădește dreptul la muncă al persoanelor care s-au pensionat, dar continuă să lucreze la stat.

”Nu restrângem dreptul persoanelor care sunt pensionate și lucrează la stat. Nu acceptăm să primească și salariu și pensie. Dacă s-a pensionat, înseamnă că a dorit să se pensioneze. Dacă vrea să lucreze la stat, trebuie să i se suspende pensia. La privat poate să lucreze. Când revine la pensie, va beneficia de o pensie mărită. Pensiile să fie pe baza principiului contributivității. Se păstrează pensiile de serviciu ale militarilor”, a mai spus Ludovic Orban.

