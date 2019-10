Ludovic Orban: ”Este nevoie de înlocuirea cât mai rapidă a muribundului guvern Dăncilă. În fiecare zi comite fapte care, după părerea mea, reclamă atenția DNA” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că respectă decizia celor de la USR de a nu participa la guvernare, însă contează pe sprijinul lor la votul din Parlament asupra noului cabinet.

”Este decizia lor de a nu participa la guvernare, le-o respect, contez pe susținerea lor în Parlament. Sunt încrezător că vor contribui partenerii noștri din opoziție la înlocuirea cât mai rapidă a muribundului guvern Dăncilă, care, în fiecare zi, comite fapte din ce în ce mai grave care, după părerea mea, reclamă atenția DNA”, a declarat Ludovic Orban.

USR a decis, luni seară, să refuze intrarea la guvernare și să suțină în continuare varianta alegerilor anticipate în cel mai scurt timp posibil.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.