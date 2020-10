Ludovic Orban, întâlnire de lucru cu Marcel Vela, Raed Arafat și Nelu Tătaru, la Guvern. Se discută impunerea unor noi restricții, din cauza răspândirii SARS-CoV-2

Premierul Ludovic Orban i-a convocat, marți, de la ora 16.00, la Guvern pe ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Guvernul Orban pregătește noi restricții din cauza numărului mare de infectări cu Covid-19





Întâlnirea de lucru convocată pentru ziua de marți de către Ludovic Orban are ca temă impunerea de noi restricții pentru limitarea răspândirii SARS-CoV-2.

De altfel, premierul a spus, luni, că el va propune interzicerea evenimentelor private.

Ludovic Orban a lansat un nou apel la populație să respecte regulile anti-coronavirus, în condițiile în care numărul infectărilor a crescut foarte mult, la fel bilanțul deceselor și a cazurilor grave de la Terapie Intensivă. Șeful Guvernului a mai afirmat că ia în calcul limitarea la 20 a numărului de participanți la evenimentele private sau chiar interzicerea acestora complet pentru o perioadă, dat fiind că ele au devenit sursa principală de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2.

„Mă gândesc să respect toate regulile de protejare a sănătății. Știți că am avut un nivel de expunere foarte mare, am avut contacte cu mii și mii de oameni dar, respectând regulile, chiar dacă am intrat în contact cu două persoane infectate, nu am pățit nimic”, a afirmat Orban.

Întrebat dacă are un mesaj pentru români, în contextul unui număr tot mai mare de infectări, premierul a răspuns: „Să poarte mască în toate împrejurările care presupun interacțiunea cu mulți oameni, la locul de muncă, în mijlaocele de transport, la piață, în locurile aglomerate. Să nu se mai ducă la nunți. Am văzut nunți de 350 - 500 de oameni fără nicio mască... Se încălca frecven regulile. Să repete regulile, distanța, să se spele pe mâini, să se dezinfecteze. Sunt toate regulile de la începtul pandemiei”.

„Din păcate, mulți oameni nu respectă regulile și, din păcate, virusul nu iartă pe nimeni", a insistat Ludovic Orban.

Șeful Guvernului a mai afirmat că va propune sistarea evenimentelor private, de tip nunți, botezuri: „Voi propune sistarea evenimentelor private. E clar una dintre principalele surse de îmbolnăvire”.

Acesta a mai precizat că ar putea lua în calcul și desfășurarea acestora în continuare, dar cu număr limitat de persoane: 20. Pe de altă parte, a ținut să sublinieze că „azi legea este cu maximum 50 de persoane, dar sunt foarte mulți de organizatori de evenimente care nu respectă legea”.