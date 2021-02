Ludovic Orban intenționează să candideze pentru un nou mandat de președinte al PNL

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni că nu are intenția de a renunța la conducerea PNL. Mai mult, fostul prim-ministru i-a anunțat pe liberali că dorește să candideze candideze la Congres pentru un nou mandat de președinte al partidului.

„Mi-am informat colegii că am această intenție”, a spus Ludovic Orban, în contextul ședinței conducerii PNL

Ludovic Orban a anunțat că liberalii vor să respingă toate proiectele de lege depuse de PSD în legislatura trecută și care, potrivit lui Ludovic Orban, „afectează punerea în practică a programului de guvernare”.

„Sunt sute de proiecte care fac rău României”, a comentat șeful PNL, adăugând că pe listă sunt și legile care au afectat independența justiției.

O altă prioritate a liberalilor este „punerea în acord cu Constituția a prevederilor adoptate de vechiul parlament și declarate neconstiuționale”.

