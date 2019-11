Premierul Ludovic Orban i-a adresat o întrebare președintelui Klaus Iohannis la dezbaterea care a avut loc, marți seară, după ce a primit această provocare de la jurnalistul Radu Tudor.

Liderul guvernului l-a întrebat pe prezidențiabilul PNL ce scor crede că va obține duminică, la al doilea tur al alegerilor.

”Eu sunt convins că voi obține toate voturile românilor care vor să fiu eu președinte”, a răspuns Klaus Iohannis.

La finalul dezbaterii organizate marți, cu reprezentanți ai presei, politologi și membri ai societății civile, Klaus Iohannis i-a invitat pe jurnaliștii de pe scenă să ofere microfonul câte unei persoane din sală pentru a-i adresa câte o întrebare.

