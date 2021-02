Ludovic Orban, întrebat care sunt ministerele care vor primi cei mai mulți bani: „Orice ministru trebuie să înțeleagă că suntem în situația în care suntem”

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a declarat că fiecare ministru trebuie să fie conștient de situația economică în care se găsește România, să restrângă cheltuielile, să facă reforme și să se folosească de banii europeni.

Întrebat care sunt ministerele care vor primi cei mai mulți bani anul acesta, Orban a răspuns: „Noi am discutat la nivelul coaliției pilonii importanți ai construcției bugetare. În ceea ce privește alocarea resurselor financiare către diferite ministere, către diferiți ordonatori de credite, asta e o chestiune care ține de dezbaterea în Guvern, de analizele care sunt formulate Ministerul Finanțelor, de premier privitor la proiectele de buget care au fost propuse de fiecare ordonator de credite în parte”.

