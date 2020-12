Ludovic Orban, întrebat câți dintre actualii miniștri își vor păstra funcția dacă rămâne prim-ministru. Ce a răspuns premierul (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban s-a arătat „foarte mulțumit” de echipa de guvernare pe care o conduce, în contextul în care a fost întrebat, vineri, câți dintre actualii miniștri se vor regăsi în viitorul guvern în scenariul în care își păstrează postul de premier și după alegerile parlamentare de duminică.

