Ludovic Orban, întrebat dacă ar mai putea fi propunerea de premier din partea PNL: ”Am spus foarte clar că mi-am depus mandatul” /  Ce spune liderul liberal despre Nicolae Ciucă (VIDEO)

Fostul premier Ludovic Orban a declarat, marți, la finalul ședinței liderilor liberali că în condițiile actuale este exclus ca el să fie propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru. În legătură cu posibilitatea ca actualul premier interimar, Nicolae Ciucă, să fie numele pe care liberalii îl vor propune pentru a forma viitorul cabinet, Orban a refuzat să ofere un răspuns clar.

Ce spune Ludovic Orban despre posibilitatea de a fi propus, din nou, pentru funcția de premier

”Am evaluat mai multe variante posibile. Când vom lua o decizie, împreună cu președintele Klaus Iohannis, vom anunța această propunere. Evident că această propunere (Nicolae Ciucă – n.r.) trebuie testată cu partenerii cu care alcătuim majoritatea parlamentară”, a spus președintele PNL.

Întrebat dacă el mai poate fi o propunere de premier, Ludovic Orban a răspuns: ”În aceste condiții, am spus foarte clar că mi-am depus mandatul și nu am exprimat această intenție”.

”Suntem într-o perioadă în care PNL are nevoie de unitate, de stabilitate, de coerență în acțiune. Ne concentrăm pe ceea ce este important pentru România: o majoritate parlamentară care să ducă la o formulă de guvern, care să aibă un program foarte serios care să permită dezvoltarea României”, a mai spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban, despre demisia sa: Am considerat că e un gest de onoare și demnitate să fac acest gest

Ludovic Orban a demisionat luni seară din funcția de premier, în contextul în care PNL s-a clasat pe locul al doilea la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

”În data de 6 decembrie cetățenii români şi-au exprimat votul în cadrul alegerilor pentru Parlamentul României. Am luat decizia ca astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis: odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care îşi doresc modernizarea României, dezvoltarea României şi decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar, că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din formațiunile politice de centru-dreapta care susțin cu claritate orientarea euroatlantică a României şi care vor, cu adevărat, să utilizeze toate resursele pe care le va avea România la dispoziție şi, de asemenea, să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români”, a spus atunci Orban.

Despre decizia de a pleca din fruntea cabinetului de la Palatul Victoria, Ludovic Orban a spus marți că a fost una personală.

”Am considerat că e un gest de onoare și demnitate să fac acest gest. Am făcut gestul din motivele explicate. (...) Am vrut să arăt că nu mă cramponez de funcția de premier, că am ținut cont de voința exprimată. Dar trebuie să-i luăm în calcul și pe cei care au tăcut și nu au venit la vot. Demisia se dă din decizie personală”, a precizat Ludovic Orban: