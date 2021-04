Ludovic Orban, întrebat dacă Florin Cîțu i-a cerut lui Andi Manciu să facă un pas în spate: Probabil a existat o înțelegere între cei doi ca să nu mai continue colaborarea (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit în conferința de presă susținută, luni, la Parlament despre plecarea lui Andi Manciu de la conducerea Grupului de Comunicare Strategică, organismul care controlează întreaga comunicare publică despre evoluția epidemiei de coronavirus în România.

Întrebat de ce a luat Andi Manciu decizia de a pleca din funcție, Ludovic Orban a răspuns: ”Ca să revină la partid, șeful departamentului de relații cu dumneavoastră (relații cu presa – n.r.)”.

Întrebat, de asemenea, dacă premierul Florin Cîțu i-a cerut să facă un pas în spate, așa cum se vehiculează, pe surse, în spațiul public, liderul PNL a răspuns: ”Nu cred că a existat o astfel de discuție. Știți foate bine că domnul Manciu era coordonatorul Grupului de Comunicare Strategică și că a fost implicat în comunicarea guvernamentală în toate chestiunile importante. Probabil a existat o înțelegere între cei doi ca să nu mai continue colaborarea”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.