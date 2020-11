Ludovic Orban, întrebat dacă le poate promite românilor că rudele lor nu vor muri în așteptarea unui loc în spital: „De aia ne luptăm zi de zi” / „Am spus că e mai bine cu o mască din aceasta decât cu o mască de oxigen – Doamne, ferește!” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a vorbit, luni, despre evoluția epidemiei de COVID-19 din România și răspunsul autorităților naționale pentru combaterea crizei sanitare și a efectelor sale, context în care a fost întrebat dacă le poate promite românilor că rudele lor nu vor muri în așteptarea unui loc în spital. „De aia ne luptăm zi de zi, de aia încercăm să găsim soluții, de aia încercăm să anticipăm, de aia încercăm să intervenim permanent – nu contează că e zi sau noapte – tocmai pentru a găsi soluții, dar până la urmă soluția cea mai bună este ca oamenii să respecte regulile de protecție sanitară”, a subliniat prim-ministrul.

