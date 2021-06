Ludovic Orban a declarat vineri că ar fi un președinte PNL mai bun decât Florin Cîțu pentru că știe foarte bine partidul și conuaște pe membrii acestuia de la toate nivelurile. De asemenea, Ludovic Orban a precizat că într-o coaliție dificilă este nevoie de un lider cu multă experiență de negociere:

“Mi-ar lua 24 de ore să vă răspund. În primul rând pentru că cunosc partidul, cunosc parlamentarii, primarii partidului, președinții de filiale județene, echipele de conducere județene, cunosc foarte bine echipele locale de conducere. Nu mai vorbesc de alți oameni importanți din partid. Simpt partidul, îi simpt pulsul și am capacitatea de a lua toate informațiile necesare pentru a propune deciziile cele mai bune. AM o mare experiență acumulată în 30 de ani.

În politică trebuie să iei decizii, un sistem de a lua decizii care s-a arătat în mare parte benefic pentru PNL. Aici e vorba deniște calități umane, Faptul că am ajuns în funcții publice nu m-a făcut să îmi pierd mințile, când am avut înfrângeri nu am devenit mai rău, am încercat să învăț din înfrângeri iar când am avut victorii am învățat să gestionez victoriile fiind generos cu cei care au pierdut.

Pentru mine PNL în ansamblul său este o echipă, nu există delict de opinie faptul că un alt om a avut o opinie diferită, nu a reprezentat un temei de persecuție. Suntem într-o coaliție foarte dificilă și este nevoie de foarte multă experiență în materie d enegocieri, de căutarea punctelor comune, de menținerea coeziunii”, a spus Ludovic Orban.