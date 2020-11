Ludovic Orban, întrebat de ce nu scade numărul cazurilor de COVID-19: Anumite grupuri sociale nu respectă regulile. Asta e! Încercăm să mobilizăm toate forțele de ordine (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seară, că numărul cazurilor zilnice de coronavirus în România nu scade nici după implementarea noilor măsuri și restricții, din cauza unor români care nu respectă aceste dispoziții. Șeful Guvernului a insistat că e vorba de o mică parte a populației dar, din cauza ei, suferim cu toții. Orban a mai afirmat că amenzile pentru nerespectarea acestor norme ar trebui majorate, dar Curtea Constituțională a decis să acest lucru nu poate fi făcut de Guvern, ci doar de Parlament.

Întrebat de ce nu scade numărul infectărilor cu coronavirus, deși s-au impus noi restricții, Ludovic Orban a răspuns: „Nu vreau să... Simplu: nerespectarea regulilor de protecție. Există anumite grupuri sociale - sigur, o minoritate - care nu respectă regulile. Asta e! Încercăm să utilizăm toate instrumentele legale, să mobilizăm toate forțele de ordine pe care le avem pentru a putea asigura respectarea regulilor de protecție și pentru a sancționa încălcarea regulilor. Pe de altă parte, asta e: există o minoritate în populația României care nu respectă regulile”.

Întrebat dacă ar trebui crescute amenzile, șeful Guvernului a răspuns: „Cu siguranță, dar știți foarte bine că, în perioada stării de urgență, am avut amenzi mari și ele și-au arătat efectul, că gradul de conformare a fost foarte bun. Apoi au fost anulate pratic toate amenzile prin decizia Curții Constituționale. Iar CCR a stabilit că noi nu putem să mărim cuantumul amenzilor, lucru pe care poate să-l facă doar Parlamentul și Parlamentul a stabilit actualul nivel al amenzilor”.

