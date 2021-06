Președintele PNL, Ludovic Orban, a refuzat să comenteze criticile premierului Florin Cîțu la adresa susținătorilor săi, precizând că în campania pentru șefia partidului va urmări să se concentreze pe proiecte și pe viitoarele obiective:

“Nu comentez astfel de declarații. Am anunțat încă de la începutul campaniei, că voi face o campanie pozitivă, o campanie care este bazată pe de o parte pe ceea ce am realizat ca președintel al PNL, ca și argument, dar în care voi prezenta obiectivele și mijloacele, metodele pe care le folosesc pentru atingerea obiectivelor pe care le voi defini pentru PNL. Florin Cîțu este colegul meu de partid, este premierul PNL, chiar dacă suntem în competiție va fi o competiție de proiecte, în care fiecare își va prezenta viziunea și până la urmă membri PNL vor decide.

Eu am fost șeful echipei de negociere, în calitate de președinte al PNL, negocieri care au fost dificile, dar în urma acestor negocieri am reușit formarea coaliției, învestirea Guvernului și am reușit să luăm acele măsuri care trebuiau luate înainte de 1 ianuarie ca să menținem România credibilă pe plan internațional, ca să putem să împiedicăm derapaje bugetare care să afecteze evoluția României pe termen mediu și lung”, a declarat președintele PNL.