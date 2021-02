Ludovic Orban, întrebat despre nemulțumirile liberalilor față de unii miniștri USR-PLUS: Dacă premierul comunică un punct de vedere, orice ministru trebuie să îl respecte, căci premierul conduce Guvernul

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a declarat că „odată ce s-a luat o decizie, toți miniștrii trebuie să respecte decizia” și că „dacă premierul comunică un punct de vedere, orice ministru trebuie să respecte poziția premierului, căci premierul conduce Guvernul”. Orban a făcut aceste afirmații la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL în care, susțin surse, s-ar fi discutat despre nemulțumiri pe care unii liberali le au față de unii miniștri USR-PLUS.

Despre discuțiile care ar fi avut loc în Biroul Executiv al PNL, nemulțumiri cu privire la activitatea și discursurile unor miniștri USR-PLUS, Ludovic Orban a afirmat: „Discuția a fost legată de coeziunea coaliției, de luare de decizii și de comunicarea deciziilor într-un mod coerent și reducerea numărului de disonanțe în acțiunea guvrrnamentală și a coaliției Consider că orice subiect trebuie discutat în coaliție, trebuie luate decizii și comunicate public după ce sunt luate. E valabil și la nivelul Guvernului. Odată ce s-a luat o decizie, toți miniștrii trebuie să respecte decizia. Dacă premierul comunică un punct de vedere, orice ministru trebuie să respecte poziția premierului, căci premierul conduce Guvernul”.

